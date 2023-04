Hanoi (VNA) - La croissance économique du Vietnam est supérieure à la moyenne grâce à une gouvernance efficace, des investissements directs étrangers élevés et une augmentation considérable de la consommation domestique et de la classe moyenne. Ces commentaires sont fréquemment émis par l'opinion internationale à propos du Vietnam.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que dès cette année, le PIB vietnamien dépassera celui de Singapour et de la Malaisie pour occuper la troisième place en Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie et la Thaïlande. Si le pays maintenait son rythme de croissance actuelle, il pourrait rapidement dépasser la Thaïlande pour devenir la deuxième économie d'Asie du Sud-Est. Selon le FMI, la régulation habile par le gouvernement vietnamien des principales variables macroéconomiques telles que l'inflation, le PIB et la balance des paiements a contribué de manière significative au maintien de la croissance économique du pays, qui est bien plus élevée que celle des autres pays de la région.

McKinsey and Company prévoit pour sa part que le marché du commerce électronique au Vietnam sera aussi important que le marché des ventes au détail en 2025.



Enfin, dans son classement des pays selon l'indice de liberté économique de 2023, la Heritage Foundation a attribué au Vietnam la note de 61,8, soit 1,2 de plus que l'année précédente. Cette note est supérieure à la moyenne régionale et mondiale. Dans le classement mondial, le Vietnam se trouve à la 72e position. Parmi les 39 pays d'Asie-Pacifique, il se trouve à la 14e place. - VOV/VNA