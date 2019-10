Khanh Hoa (VNA) - Une exposition de photos et de films documentaires et de reportage sur la Communauté de l’ASEAN ont été inaugurés vendredi 25 octobre à Nha Trang, dans la province centrale de Khanh Hoa.

Lors d’exposition de photos et de films documentaires et de reportage sur la Communauté de l’ASEAN, le 25 octobre à Nha Trang. Photo : VNA

L’événement de quatre jours présente 300 photos ainsi que près de 100 films documentaires et de reportage récompensés ou entrés dans la phase finale des festivals du documentaire et de la photographie sur la Communauté de l’ASEAN au Vietnam ces dernières années.Ils décrivent la terre et les habitants de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que les efforts de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique déployés par les dix nations de l’Asie du Sud-Est.Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Hoàng Vinh Bao, a déclaré que le Vietnam attache une grande importance à l’amélioration de la sensibilisation du public à l’ASEAN et à la Communauté de l’ASEAN.Il a noté que cette exposition témoigne de la volonté du peuple vietnamien de s’associer à ses pairs de la région pour édifier la Communauté de l’ASEAN - une communauté centrée les personnes pour la paix, la stabilité et le développement.Le vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa, Nguyên Dac Tài, a déclaré que l’exposition présente les habitants et la terre des pays de l’ASEAN aux résidents locaux et aux visiteurs nationaux et étrangers, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité et l’amitié au sein du bloc régional.C’est également une occasion de vulgariser le potentiel de développement de Khanh Hoa auprès des visiteurs, a ajouté le responsable.Après l’événement, toutes les photos et les films documentaires et reportage seront offers au Comité populaire de la province de Khanh Hoa pour continuer à mener des campagnes de communication sur la Communauté de l’ASEAN, en particulier en 2020 où le Vietnam assumera sa présidence.L’ASEAN, qui a été fondée en 1967, regroupe le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. – VNA