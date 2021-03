Tât Thanh Cang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission de contrôle du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam a demandé au Secrétariat du Parti d’expulser du Parti Tât Thanh Cang, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti pour Ho Chi Minh-Ville.



Pendant son mandat en tant que membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, Tât Thanh Cang a gravement violé les règles du Parti et de la Loi de l’Etat relatives à la gestion et à l’utilisation des biens de l’Etat chez la compagnie de développement industriel de Tan Thuan (Tan Thuan Industrial Promotion Company Ltd-IPC) et la compagnie de développement de Sud de Sai Gon (South Saigon Development JSC-SADECO), selon une annonce publiée par la Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam, sur sa 2e session, tenue les 18 et 19 et le 22 mars à Hanoï.



La commission a également proposé d'expulser du Parti Lê Van Phuoc, ancien membre du Comité du Parti de la province de Phu Yên, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Tribunal de Phu Yên, pour avoir gravement violé les règles du Parti et la Loi de l’Etat relatives à la gestion et à l’utilisation financières du tribunal provincial.

La 2e session de la Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA



La commission a également demandé à la permanence du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc de révoquer et d'annuler les résolutions et décisions qui ne sont pas conformes à la réglementation sur le travail du personnel, et en même temps d'examiner et de régler les responsabilités des organisations et des individus apparentés.



Elle a demandé à la permanence du Comité du Parti de la Commission économique du CC du Parti et aux personnes ayant des violations de faire l'auto-examen ; a proposé des mesures disciplinaires contre les membres du Parti qui sont responsables des affaires et de corriger rapidement les erreurs.



Lors de cette session, cette commission a donné des avis sur la modification et le complément des dispositions du CC du Parti pour mettre en œuvre les chapitres VII et VIII des statuts du Parti sur le contrôle, la surveillance et l'application des mesures disciplinaires du Parti ; sur le projet de son statut de travail du 13e mandat pour soumettre au Bureau politique, au CC du Parti pour examen et décision. -VNA