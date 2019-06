Plus de 60 jeunes participent à la colonie de vacances d’été des jeunes Viet Kieu 2018. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Du 15 au 25 juillet, 150 les jeunes Viet Kieu venus de 28 pays du monde entier participeront à un camp d'été annuel spécialement conçu pour eux dans leur pays d'origine.

Lors d'une conférence de presse sur cet événement qui s'est tenue le 18 juin à Hanoi, le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer a déclaré que les activités dans le cadre de la colonie de vacances d’été des jeunes Viet Kieu 2019 se dérouleraient dans dix localités dans l’ensemble du pays.

Les jeunes expatriés participants, âgés de 16 à 24 ans, visiteront des sites culturels et historiques à Hanoi et dans les provinces de Thai Nguyen (Nord), Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Quang Ngai, l’ancienne ville de Hoi An et la ville de Da Nang dans le Centre…

Ils se joindront à des activités caritatives pour remettre des cadeaux aux familles des 10 jeunes filles volontaires décédées au carrefour de Dong Loc, province de Ha Tinh pendant la guerre (1968) pour libérer le Sud Vietnam et réunifier le pays ; aux orphelins à Quang Ngai et aux enfants défavorisés à Ninh Thuan.

Les jeunes participeront également à des échanges avec leurs jeunes vietnamiens à Thai Nguyen, Quang Ngai et Ninh Thuan.

Le camp vise à aider les jeunes Viet Kieu à mieux comprendre le Vietnam, leur pays d’origine, et à améliorer la langue vietnamien.

Créé en 2004, la colonie de vacances d’été a attiré environ 2.000 jeunes Viet Kieu venus de plus de 30 pays et territoires dans le monde. Chaque camp avait un thème et des événements spécifiques conçus pour apporter de différentes expériences et leçons sur la culture et l'histoire vietnamiennes aux participants, qui avaient auparavant peu d'expériences dans leur pays d'origine. – VNA