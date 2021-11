Deux créations dans la collection Printemps-été 2022 de Công Tri. Photo : Tang Tang

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le créateur Công Tri vient de dévoiler sa collection Printemps-été 2022. Elle est présentée sur le Vogue américain, dans le cadre de la Semaine internationale de la mode.

Pour cette saison de mode, Công Tri a présenté ses créations mettant en valeur la simplicité et l’élégance au lieu de la sophistication et de la complexité comme lors des collections précédentes. "En cette période de pandémie, j’ai eu l’occasion de vivre de très près avec la vie réelle, de regarder les choses de manière simple. L'industrie mondiale de la mode est en train de changer vers plus de simplicité, et de durabilité", explique-t-il sur son choix de style pour cette nouvelle collection actuellement présentée sur le magazine Vogue.

La majorité des tenues sont en mousseline de soie, taffetas de soie et satin de soie. Ces matériaux naturels sont typiques de Công Tri et ont fait sa réputation. Dans cette collection, le créateur vietnamien continue de faire preuve d’ingéniosité dans les techniques de drapage, de broderie et d’enfilage, montrant une créativité constante. En particulier, l’origami textile 3D, utilisé lors de la collection Automne-hiver 2021, continue d’être utilisé, ce qui affirme une cohérence forte dans la manière où Công Tri renforce sa marque.

La collection met en exergue l’élégance mais l’audace pour sublimer la femme moderne. Công Tri s’est concentré sur les coupes audacieuses, les "cut-out" (découpes) jusqu’à la taille impressionnantes pour créer des robes fendues à décolleté plongeant. Pour les vestes et blazers femmes, il se penche crée des formes d’épaules larges et carrées, donnant à la femme une allure puissante.

La collection Printemps-été 2022 de Công Tri présentée sur le magazine Vogue. Photo : Tang Tang

Les motifs nœuds et fleurs dahlias sont l'emblème de cette maison de couture. Si les nœuds géants sont créés par la technique de l’origami textile, les fleurs 3D sont réalisées avec des couches de dentelles pliées.

Công Tri utilise une palette de couleurs chaudes pour valoriser la beauté radieuse et la fraîcheur. "Je veux transmettre de l’optimisme. C'est le message du printemps, ainsi que le message général du monde entier".

Trân Tiêu Vy, Miss Vietnam 2018, et Luong Thuy Linh, Miss World Vietnam 2019, sont les deux jeunes figures vietnamiennes sur lesquelles Công Tri compte pour présenter sa collection sur Vogue. Âgées de 21 ans, ces beautés ont réussi à valoriser la haute couture de Công Tri avec des poses et des expressions irréprochables lors de la série de photos prise par le photographe Tang Tang.– CVN/VNA