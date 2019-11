Hanoi, 7 novembre (VNA) - Dans le cadre de la 11e Conférence internationale sur la mer de Chine méridionale/Mer Orientale à Hanoi, les délégués ont assisté mercredi 6 novembre à une session extraordinaire marquant le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et les 25 ans après sa ratification par le Vietnam.

Lors de la session, les délégués ont passé en revue le processus de formation et l’importance de la CNUDM, considérée comme la «Charte des océans» des des Nations unies après 25 ans d’application.Le professeur Stanislaw Michal Pawlak, juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a déclaré que la CNUDM est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. La convention a créé un système juridique complet, aidant à façonner l’ordre des océans et des mers à travers le monde et à établir des principes pour ajuster l’utilisation des ressources des océans et des mers, a-t-il indiqué.Au cours du dernier quart de siècle, la CNUDM a remarquablement contribué à assurer la paix, la coopération et les relations amicales entre les nations du monde entier, a-t-il déclaré.Le professeur Stanislaw Michal Pawlak a souligné que, pour les États côtiers, la convention énonce des règles claires sur la souveraineté, les droits de souveraineté et la juridiction sur leurs zones économiques exclusives et leurs plateaux continentaux.Aux termes de la CNUDM, les États membres doivent régler tout différend entre les parties concernées par des mesures pacifiques conformément à l’article 2 de la Charte des Nations unies, a-t-il ajouté.En évaluant le TIDM, le juge a déclaré que le tribunal a été créé en vertu de la CNUDM et qu’il fonctionne sans heurts. Au cours des 23 dernières années, pas moins de 28 actions en justice ont été intentées devant le tribunal, couvrant un large éventail d’aspects, a-t-il fait savoir.Il a affirmé que le TIDM a contribué à promouvoir le respect du droit en mer ainsi que le maintien de la paix, de la justice et du progrès dans les relations internationales.Au cours de la session, des experts et des intellectuels vietnamiens et étrangers ont examiné divers aspects de l’application de la CNUDM dans le cadre des poursuites judiciaires spécifiques ainsi que des solutions visant à contraindre les pays côtiers à se conformer à la convention.La 11e conférence internationale sur le thème «La coopération pour la sécurité et le développement régionaux» est coorganisée les 6 et 7 novembre à Hanoi par l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV), la Fondation pour les études sur la Mer Orientale (FESS) et l’Association des avocats du Vietnam (VLA). Elle a réuni plus de 50 orateurs et quelque 250 officiels, universitaires et diplomates du Vietnam et des pays étrangers. - VNA