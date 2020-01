Bac Giang (VNA) - La citadelle de Xuong Giang, ville de Bac Giang, province éponyme du Nord, a été reconnue comme un vestige national spécial.

Lors d'une cérémonie organisée le 29 janvier dans la ville de Bac Giang par le Comité populaire provincial pour annoncer cette décision, son vice-président Le Anh Duong a rappelé l’histoire héroïque de la nation contre la domination brutale des Ming.

Pendant six mois en 1427, les insurgés dirigés par le général Trân Nguyên Han avaient encerclé la citadelle de Xuong Giang occupée par les agresseurs Ming dont ils ont réussi à s’emparer au bout d’une trentaine d’attaques. Cette victoire a contribué pour une part importante à la victoire finale des insurgés, mettant fin à 20 ans de domination brutale des Ming.

A cette occasion, le Comité populaire provincial a également organisé la cérémonie d’ouverture de la Semaine culturelle et touristique 2020 sur le thème « Bac Giang - la Terre sacrée Tây Yên Tu ».

La semaine, qui a lieu du 29 janvier au 12 février avec plus de 20 activités, vise à présenter et promouvoir les valeurs culturelles typiques, les potentiels touristiques de la province et la secte bouddhiste Zen Truc Lâm de l'Ouest de Yên Tu en particulier.