Hanoi (VNA) – La directrice artistique et chorégraphe bangladaise Pooja Sengupta, auteure du spectacle de danse-théâtre sur le Président Hô Chi Minh présenté en première publique en septembre 2019, a rendu un vibrant hommage à la vie, au parcours et à la philosophie du "chercheur de lumière".

Une scène de la pièce de théâtre «Hô Chi Minh» signée par la directrice artistique et chorégraphe bangladaise Pooja Sengupta. Photo : VOV

La directrice artistique qui est également fondatrice du Turongomi Repertory Dance Theatre a déclaré dans un récent article écrit à l’occasion du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh que comme au Vietnam, le Président Hô Chi Minh est admiré par un grand nombre de Bangladais qui le considèrent comme un politicien dévoué.Le Président Hô Chi Minh a voyagé à travers le monde pour rechercher le soutien d’amis internationaux pour la libération et la réunification au Vietnam, a-t-elle écrit, notant qu’il est également l’un des rares dirigeants mondiaux à avoir réussi à combattre en utilisant à la fois la plume et les actions révolutionnaires.Rappelant la production de la pièce "Hô Chi Minh", Sengupta a déclaré que son équipe a étudié simultanément la vie du leader via des livres, des journaux et des documentaires avant d’écrire le scénario.Lors de la création d’une œuvre d’art, l’artiste veut vraiement exprimer son individualité par l’intermédiaire de l’œuvre, mais il arrive qu’au lieu de créer son empreinte personnelle, l’artiste est inspiré et motivé par l’œuvre, a-t-elle partagé.Reproduire sur scène toute la vie et la carrière de Hô Chi Minh en seulement 40 minutes a été difficile, et créer une œuvre pour le public international a été encore plus difficile, a-t-elle fait savoir.