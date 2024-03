Hanoi (VNA) – Gio Xanh (Vent Vert) est la chorale communautaire la plus importante du Vietnam. Ses membres s’unissent par le partage de l’amour pour la music et le désir de contribuer aux activités communautaires pour une meilleure société.

Vent Vert, une chorale communautaire la plus importante du pays. Photo : VietnamPlus

Il est 19h00 ! Nguyên Thi Tâm, 87 ans, monte lentement au troisième étage du bâtiment au 30 Doàn Thi Diêm, Hanoï, où les membres de la chorale Gio Xanh s’entraînent sous les baguettes de la conductrice Nguyên Hai Yên.

Après quelques minutes de repos, Nguyên Thi Tâm a retrouvé son énergie pour participer aux activités de la chorale. Surmontant tous les problèmes dus à son grand âge, elle chante avec tout son enthousiasme. Son corps se balance légèrement au rythme des airs de musique. Les plis sur son visage s’étirent lorsqu’elle sourit. Pour elle, Vent Vert est devenue sa deuxième famille.

En plus de Nguyên Thi Tâm, bien d’autres membres ressentent également de la joie et du bonheur au sein de cette chorale. En 2019, la cheffe de génération 8X Nguyên Hai Yên a pris la décision de fonder cette chorale dans le but de promouvoir le chant, de créer des liens entre les individus, et de transmettre des valeurs positives à la communauté.

La cheffe de la chorale, Nguyên Hai Yên. Photo : Gio Xanh/CVN



"Les Vietnamiens ont toujours une grande passion pour la musique. Nous valorisons également la solidarité et sommes toujours prêts à participer à des activités communautaires. Nous aspirons à réaliser des actions significatives ensemble", partage Nguyên Hai Yên.

Pourtant, il est courant de penser que les chorales sont réservées aux professionnels. C’est pourquoi beaucoup hésitent à se lancer. "Tout d’abord, j’ai contacté mes amis, puis leurs proches. Je n’ai pas eu besoin d’insister pour obtenir des réponses, un simple appel suffit, et de nombreux participants s’inscrivent", se souvient-elle.

Des membres de tous les âges

Une séance d'entrainement pour les enfants. Photo: CVN

La chorale communautaire réunit actuellement plus de 200 membres. Tous y adhèrent volontairement, sans être tenus par aucun engagement particulier. Après une semaine d’entraînement, les membres se rassemblent pour chanter ensemble.

Chez Vent Vert, les membres chantent en plusieurs langues et dans différents styles de musique comme la pop, le rock, la musique classique et même des chansons folkloriques vietnamiennes. Ils sont répartis par groupes d’âge. Les répétitions peuvent parfois durer des mois.

"Lorsque je choisis une chanson, je tiens compte de l’harmonie entre les voix des différentes tranches d’âge. Et même si elle n’est pas parfaite, nous apprécions la caractéristique unique d’une chorale formée par des voix et des âges variés", souligne Hai Yên.

Les enfants viennent nombreux à cette chorale. Nguyên Trung Hiêu, 8 ans, s’entraînent à Vent Vert depuis quatre ans. "J’aime bien cette chorale. Ma chanson préférée est The Greatest Show ", exprime-t-il.

Une représentation donnée par la chorale Gio Xanh sur VTV. Photo : VietnamPlus

Chaque membre a son propre caractère, son histoire, son métier et sa vie. Il chante avec tout son amour pour la musique, son enthousiasme et son énergie. Les soucis de la vie s’estompent temporairement, ne laissant place qu’aux sourires et aux yeux rayonnants de joie. Ainsi, la musique devient un outil efficace pour créer des liens entre les membres en effaçant toutes les barrières.

Une maison commune

Cependant, la musique n’est pas tout. Chaque membre ressent de l’affection, de la connexion au sein de la chorale. "Je suis très heureuse ici, plus qu’à la maison où je suis confinée entre quatre murs et je ne peux pas communiquer avec les autres. Chez Vent Vert, il n’y a pas de contraintes. Je crois que plus on a d’amis, plus nous sommes heureux. C’est mon mantra", affirme Nguyên Thi Tâm.

"Nous nous considérons comme les membres d’une grande famille. Nous partageons et nous nous soutenons mutuellement face à toutes les difficultés. Comme une véritable famille", déclare Nguyên Mai Thiên Quang. Il est membre de la chorale depuis trois ans et assume actuellement la voix principale du baryton. Et d’ajouter que la musique a une force magique qui peut panser les blessures de l’âme.

Les membres de Gio Xanh de tous les groupes d'âge. Photo : Gio Xanh/CVN

"Avant de venir à Vent Vert, certains membres ont subi du stress ou d’autres problèmes psychologiques. Grâce à la musique, ils peuvent refaire le calme dans leur âme", révèle-t-il.

Selon la conductrice Nguyên Hai Yên, au départ, la chorale est née du désir de créer du bonheur chaque weekend et de relier les générations. Depuis, la chorale se développe et les membres souhaitent partager cette joie avec encore davantage de personnes. Chaque année, la chorale organise les spectacles en faveur des enfants déshérités. "Nous croyons que si nous parvenons à partager avec tout le monde, nous serons tous plus heureux. C’est pourquoi Vent Vert a activement participé à des projets et des représentations destinées aux groupes défavorisés de la société", confie-t-elle.

Chaque année, la chorale organise des concerts à Hanoï et dans d’autres villes du pays comme Ha Long (Nord) ou Dà Nang (Centre). Sur scène, les membres deviennent de vrais artistes présentant les résultats de mois d’entraînement. À travers ces concerts, Vent Vert transmet des messages humanitaires à la communauté, faisant de cette chorale l’une des plus remarquables au Vietnam.

Cette année, la chorale prévoit des concerts annuels en deux soirées à Hanoï, une soirée à Huê (Centre) et une soirée à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Le thème de cette année n’est pas encore révélé mais promet des surprises car 2024 est le 5e anniversaire de la fondation de la chorale, un jalon important pour son développement. – CVN/VNA