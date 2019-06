Can Tho, 24 juin (VNA) - La Chine souhaite renforcer la coopération agricole avec la ville de Can Tho (delta du Mékong), en particulier pour les principaux produits agricoles tels que le riz et les fruits, afin d'accroître l'efficacité de l'économie rurale, a déclaré le consul général de Chine à Wu Jun, le 24 juin à Ho Chi Minh-Ville.

Panorama de la séance de travail. Photo : VNA

La Chine veut également partager l'expérience locale et les applications scientifiques et technologiques de l'agriculture avec la localité, tout en s'associant au contrôle de la sécurité alimentaire et de l'hygiène, et aux maladies dans le secteur de l'élevage, a-t-il souligné le responsable lors d'une séance de travail avec les autorités municipales.

La partie chinoise est prête à transférer à Can Tho les technologies de pointe en matière de production agricole, de transformation et de distribution, et à organiser des cours de formation pour les responsables locaux de l'agriculture, les agriculteurs et les foyers paysans avec la participation d'experts chinois, a-t-il déclaré.

Wu Jun a indiqué que les autorités chinoises créeraient les conditions permettant aux grandes entreprises agricoles chinoises d'étudier l'environnement des investissements à Can Tho, contribuant ainsi à accroître les investissements directs dans la ville et ses localités voisines.

La Chine a considéré Can Tho, considéré comme un moteur économique de la région du delta du Mékong, une terre fertile pour les investisseurs, a-t-il ajouté.

Le responsable a également souligné le souhait de la Chine de renforcer les partenariats avec Can Tho dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture et du tourisme.

Truong Quang Hoai Nam, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que la coopération avec la Chine était l’une des tâches essentielles des stratégies d’attraction des investissements et de développement économique durable de Can Tho et du delta du Mékong en général.

Le responsable a exprimé l'espoir que le consulat général de Chine aidera Can Tho à organiser des réunions régulières avec les investisseurs et les entreprises chinois afin de créer davantage d'opportunités pour la ville de promouvoir son potentiel, sa force et sa demande de coopération avec ses partenaires.

Can Tho va tout mettre en œuvre pour améliorer l'environnement des investissements et réformer les procédures administratives à tous les niveaux, afin de faciliter la tâche des entreprises chinoises dans la localité, a-t-il déclaré.



A cette occasion, le consulat général de Chine et l'Association des entreprises chinoises au Vietnam ont présenté à Can Tho 550 millions de dongs (23.650 dollars) pour la construction de maisons du cœur pour les habitants démunis. - VNA