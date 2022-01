Poste-frontière de Soc Giang, province vietnamienne de Cao Bang. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Le Guangxi (Chine) a annoncé le rétablissement du dédouanement au poste-frontière de Pingmeng, dont l’autre côté est le poste-frontière de Soc Giang, province vietnamienne de Cao Bang, et ce à partir de 10h00 le 7 janvier 2022.



Auparavant, le dédouanement avait été rétabli au poste-frontière de Tra Linh (Vietnam) – Longbang (Chine).



Dans une lettre envoyée le 29 décembre 2021 au secrétaire du Comité régional du PCC pour la région autonome Zhuang du Guangxi, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce a proposé au Guangxi et aux localités frontalières vietnamiennes de travailler ensemble pour désengorger rapidement les marchandises à des postes-frontières.



Sur la base de la situation de la prévention et du contrôle de l’épidémie à chaque poste-frontière, le Guangxi a officiellement rétabli le dédouanement aux postes-frontières de Longbang et de Pingmeng qui font face respectivement aux postes-frontières de Tra Linh et Soc Giang, province vietnamienne de Cao Bang.



Le dédouanement à d’autres postes-frontières sera rétabli progressivement sur la base d’évaluations de la situation sanitaire.-VNA