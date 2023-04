Photo : Aseanbriefing

Hanoï, 3 avril (VNA) - Le ministre chinois du Commerce Wang Wentao et le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie Gan Kim Yong ont signé un protocole d'accord, annonçant la conclusion substantielle des négociations sur un accord de libre-échange (ALE) bilatéral amélioré, selon Xinhua..L'ALE amélioré, qui stimulera l'accès au marché pour les entreprises des deux pays, ajoute un nouveau chapitre autonome sur les télécommunications et intègre des règles économiques et commerciales de haut niveau sur le traitement national, l'accès au marché, la transparence et l'économie numérique, entre autres, a déclaré le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un communiqué.Les deux parties ont également confirmé qu'il n'y aurait pas de retour en arrière des mesures d'ouverture dans les secteurs du commerce des services et de l'investissement, et se sont promis que les portes respectives de l'ouverture ne seraient que plus larges.Le ministère a également déclaré qu'il pousserait fortement la coopération économique et commerciale sino-singapourienne à un nouveau niveau.La Chine et Singapour ont signé l'ALE en 2008 et l'ont mis à jour en 2018. En décembre 2020, les deux parties ont de nouveau mis à jour l'accord et lancé des négociations ultérieures pour libéraliser davantage le commerce des services et l'investissement sur la base d'un modèle de liste négative.L'annonce susmentionnée a été faite dans le contexte où la Chine et Singapour ont publié le 1er avril une déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat intégral de haute qualité tourné vers l'avenir à l'occasion d'une visite officielle en Chine du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. - VNA