Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que les viandes et produits carnés du Vietnam ont été exportés vers 14 marchés, dont la Chine enregistrant le plus grand volume.

Les statistiques montrent qu'en octobre, les exportations vietnamiennes de viande et de produits carnés vers la Chine avaient atteint 2.020 tonnes pour une valeur de 7,52 millions de dollars, en hausse de 61,2% en volume et de 5,2% en valeur par rapport à septembre 2021.

Le Vietnam a principalement exporté viande et abats comestibles de volaille, de porc et d’autres animaux frais ou surgelés.

Parmi eux, la viande et les abats comestibles de volaille frais ou surgelés ont été les plus exportés avec 1,23 mille tonnes (+266,7%) pour une valeur de 2,25 millions de dollars (+243,1%). Les exportations en Chine ont représenté 63,1% du volume total.

La viande de porc frais ou surgelés est arrivée à la deuxième place avec 472 tonnes (-29,2 %) pour 3,42 millions de dollars (+31,2 %). Le prix moyen à l'export a atteint 7.252 dollars le tonne (-2,8%).

Les exportations vers Hong Kong ont représenté 89,2% du montant total. -VNA