En 2022, la Chine a dépensé plus de 17 millions de dollars pour importer d’oignons, de ciboulettes et d’ails du Vietnam. Photo : congthuong.vn

Hanoï (VNA) - En 2022, avec une valeur à l’importation de 17,3 millions de dollars, soit une hausse de 19,9 % par rapport à 2021, la Chine a été le premier débouché d’oignons, de ciboulettes et d’ails du Vietnam.



En 2022, le chiffre d’affaires total à l'exportation de ces produits était estimé à environ 31,2 millions de dollars, soit une augmentation de près de 360 % par rapport à 2021. La plupart de ces produits ont été exportés vers les marchés asiatiques (pour plus de 90 %).



La Chine est restée le plus grand marché d’exportation pour ces produits avec un chiffre d’affaires de plus de 17 millions de dollars en 2022, sans compter le chiffre d’affaires de 6,6 millions de dollars enregistré sur le marché de Taïwan (Chine).



La Chine a été suivie par l’Inde, les États-Unis, le Laos, le Japon, le Myanmar.



L’oignon est un produit phare de nombreuses provinces telles que Hai Duong (au Nord-Est), Ninh Thuân, Quang Ngai (au Centre), Soc Trang (au Sud), avec une production annuelle totale de plus de 200 000 tonnes. La récolte des oignons a lieu aux mois de février et mars, la demande augmente donc à cette période.



Cependant, selon les statistiques, au cours des premiers mois de 2023, la demande a diminué, mais la production n’a pas baissé. Les produits agricoles en général et les oignons violets en particulier devront donc faire face à de nombreuses difficultés.



Selon les statistiques, les exportations d’oignons au cours des 2 premiers mois de 2023 n’ont atteint que 240 tonnes, ce qui est très bas par rapport à la production de 200.000 tonnes par an. Par conséquent, Trân Thành Nam, vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, espère le soutien des conseillers vietnamiens à l’étranger. Cela permettra d’élargir le marché de la consommation et d’introduire la marque del’oignon violet du Vietnam sur le marché mondial.-NDEL/VNA