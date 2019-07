Hanoi, 31 juillet (VNA) - Selon des données préliminaires du Département général des Douanes, les exportations vietnamiennes en Chine ont atteint 16,67 milliards de dollars au 1er semestre, soit une hausse légère de 0,34% en un an.

Fabrication de composants électroniques. Photo d'illustration/Ohay.tv

Grâce à ce résultat, la Chine se classe au deuxième rang derrière les États-Unis, les deux marchés enregistrant le chiffre d'affaires à l'exportation le plus élevé en 6 mois.Parmi les produits d’exportation affichant au moins 1 milliard de dollars figurent les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 3,98 milliards de dollars ( 7%); les téléphones et accessoires, plus de 1,5 milliard (-26%); les fruits, 1,4 milliard (-0,9%) et les fibres textiles, 1,15 milliard ( 7%).Les autres produits importants que le Vietnam a exporté vers le marché chinois ces derniers temps sont les suivants: appareils photo et caméscopes, 967,33 millions de dollars ( 5%); chaussures, 802,18 millions ( 20%); textile, 694,15 millions ( 9%)…A noter que les exportations nationales de fer et d’acier ont connu une croissance exceptionnelle de 1680% en volume et de 523% en valeur, et ce bien qu’elles se sont chiffrées à seulement 36,6 millions de dollars et de 71.400 tonnes.En 6 mois, la Chine a augmenté fortement ses importations de clinker et de ciment ainsi que de produits chimiques en provenance du Vietnam, avec une hausse respectivement de 88,5% et de 77,3% en valeur, soit 248,19 millions et 259,26 millions de dollars. - CPV/VNA