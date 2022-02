L’ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

New York (VNA) - Le Vietnam souligne le rôle important de la Charte des Nations Unies dans la politique extérieure du Vietnam, ce qui constitue une base importante pour les actions de la communauté internationale dans les moments difficiles.

C’est ce qu’a affirmé l'ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies lors de la session annuelle du Comité spécial sur la Charte des Nations Unies, qui s'est ouverte le 23 février au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York.

La session s'est concentrée sur la discussion du rôle de la Charte des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le règlement des différends par des moyens pacifiques et la coopération entre l'ONU et les organisations régionales.

S'exprimant lors de la session, l'ambassadeur Pham Hai Anh a rappelé qu'en janvier 2020, le Vietnam avait tenu une discussion ouverte du Conseil de sécurité des Nations unies sur la promotion de la Charte des Nations Unies.

Le diplomate a souligné la nécessité pour les nations de se conformer au droit international et à la Charte par des actions spécifiques, de promouvoir la coopération et l'assistance mutuelle entre l'ONU et les organisations régionales pour la paix et le développement durable.



Concernant le règlement des différends par des moyens pacifiques, l'ambassadeur Pham Hai Anh a affirmé que le Vietnam respecte toujours ce principe fondamental du droit international, en particulier l'utilisation des mesures mentionnées à l'article 33 du chapitre de l'ONU, et soutient les efforts du comité pour continuer à discuter de ce sujet.

Il existe de nombreux cadres juridiques complets et des mécanismes efficaces, tels que ceux de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, permettant aux parties de régler les différends, a-t-il déclaré, saluant la discussion du comité sur les bonnes pratiques dans le recours à l'arbitrage.

Le Comité spécial sur la Charte des Nations Unies a été créé en 1975 pour discuter de la mise en œuvre de la Charte. Il tient une réunion annuelle pour que les pays discutent et examinent les propositions connexes. Depuis son adoption en 1945, la Charte des Nations Unies a été révisée trois fois, en 1963, 1965 et 1973.- VNA