Hanoi (VNA) – Créé il y a 10 ans à Berlin en Allemagne, le club "Van nghê Thang Muoi" (Arts d’octobre) de la communauté vietnamienne a contribué au renforcement des activités culturelles des Vietnamiens, promouvant ainsi la culture vietnamienne auprès des amis étrangers.

Le club Van nghê Thang Muoi (Arts d’octobre) de la communauté vietnamienne en Allemagne. Photo: nguoiviet.de

Le club a réussi à susciter la passion pour les arts au sein de la communauté vietnamienne. Ses membres n’ont cessé de renforcer leur solidarité. Ils s’entraident dans la vie quotidienne, ainsi que dans l’intégration à la société du pays hôte.

Les activités du club au cours des 10 dernières années, en particulier dans la culture étrangère, ont fait un écho auprès des Allemands. Elles ont été hautement appréciées par l’ambassade du Vietnam en Allemagne et l’association Allemagne-Vietnam.

Lors de la cérémonie de célébration des 10 ans de fondation du club, qui a eu lieu le 10 octobre, son président, Dang Dinh Hoan, a passé en revue les événements auxquels le club avait participé à l’échelle internationale et nationale.

Les plus importantes sont les performances artistiques présentées lors des festivals des pays de la sous-région du Mékong, des cérémonies de célébration des 35e et 40e anniversaires de l’établissement des relations entre le Vietnam et l’Allemagne, de la foire du tourisme de Berlin et de nombreux événements culturels organisés par les autorités de Berlin.

Outre les spectacles, le club participe au renforcement de la compréhension entre les peuples et à la promotion de l’amitié entre le Vietnam et l’Allemagne.

Il a aussi mené des activités caritatives au Vietnam et en Allemagne. Il a accordé ses aides matérielles enfants handicapés et orphelins de la province de Bac Ninh et aux victimes de l’agent orange.

En réponse à l’appel du Front de la Patrie du Vietnam, le club a envoyé, le 8 juin, plus de 2 150 euros (soit 2 600 dollars) au Fonds via l’ambassade du Vietnam en Allemagne.

Le club et la communauté vietnamienne ont offert 100.000 masques au peuple allemands et collecté de l’argent au profit des sinistrés des crues et inondations survenues dans les deux États allemands du sud-ouest.

Le conseiller de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, Dang Chung Thuy, a hautement apprécié les contributions de tous les membres du club, ainsi que le soutien de l’Association Allemagne-Vietnam dont le Club fait partie, dans la préservation et la promotion de la culture vietnamienne au cours des 10 dernières années. – NDEL/VNA