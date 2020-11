Quang Nam (VNA) – Le président de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV), Nguyên Dinh Khang, a remis mercredi 4 novembre 1 milliard de dôngs (43.190 dollars) aux résidents touchés par la tempête Molave dans la province de Quang Nam (Centre).

La délégation de la Confédération générale du travail du Vietnam vient conforter les patients et présenter 20 millions de dôngs à l'hôpital général de Quang Nam. Photo : VNA



A cette occasion, 500 millions de dôngs ont également été remis aux membres de la CGTV qui ont été touchés par la tempête.



Le même jour, la délégation de la CGTV a remis 20 millions de dôngs à l’hôpital général de Quang Nam et des dons aux résidents qui sont blessés dans un glissement de terrain dans la commune de Ta Leng, district de Nam Tra My et sont soignés à l’hôpital.



Exprimant ses sympathies pour les pertes provoquées par la tempête aux résidents locaux et aux ouvriers, Nguyên Dinh Khang a souhaité qu’ils surmontent les difficultés et stabilisent au plus tôt leur vie.

Depuis fin septembre, les typhons et inondations successives ont fait au moins 235 morts et disparus dans le Centre, et provoqué des pertes économiques estimées à environ 17 billions de dôngs, selon un rapport du gouvernement présenté le 2 novembre à l’Assemblée nationale. – VNA