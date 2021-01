Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong s'exprime lors de la cérémonie d’ouverture du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'agence de presse Reuters du Royaume-Uni a publié le 26 janvier un article sur la cérémonie d’ouverture du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Hanoï et le rapport du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Selon Reuters, le secrétaire général Nguyen Phu Trong, dans son rapport, a salué des réalisations importantes obtenues par le Vietnam dans le développement économique et le contrôle de la pandémie de COVID-19.

"Notre pays s’est développé rapidement et durablement, consolidant la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime socialiste", a déclaré M. Trong s’agissant du bilan du Parti depuis 2016.

"La qualité de la croissance s'est améliorée, l'économie a été stable, l'inflation a été maintenue sous contrôle", a-t-il souligné.

Reuters a indiqué que l’une caractéristique au cours des cinq dernières années était la répression de la corruption menée par le leader du Parti. Il a déclaré que de nombreuses affaires de corruption avaient été détectées, enquêtées et poursuivies, et bien applaudies par la population. "La corruption a été progressivement contenue et prévenue", a-t-il dit.

Concernant la pandémie de COVID-19, l’agence de presse britannique a estimé que l’économie vietnamienne avait dépassé une grande partie des pays en Asie au cours de l'année écoulée, grâce à des mesures de quarantaine strictes, des tests et des traçages. Dans le contexte difficile, l’économie vietnamienne a augmenté de 2,91% l’année dernière alors même que ses voisins régionaux continuaient à lutter contre la pandémie.

"Dans le contexte d'une évolution mondiale rapide et complexe, nous nous sommes concentrés sur la consolidation de la défense et de la sécurité nationales", a souligné M. Trong.

Selon Reuters, M. Trong a également relevé certains défis à régler dans les cinq prochaines années, notamment l'efficacité faible de nombreuses entreprises publiques, la croissance instable du secteur privé et de celui à capitaux étrangers.

Des délégués participent à la cérémonie d’ouverture du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA



Dans les relations extérieures, le Vietnam est déterminé à protéger son indépendance et sa souveraineté ... gérant correctement et efficacement ses relations avec les grands pays et les pays voisins, a déclaré M. Trong.

En même temps, l'Agence de presse chinoise Xinhua (Chine nouvelle) a fait savoir que le 13e Congrès national du PCV faisait le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti, passait en revue les 35 ans de la mise en œuvre du Doi moi (Renouveau). Il discutera également de la mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020 et définira les orientations et les tâches du développement national de 2021 à 2025, ainsi que les objectifs et orientations d’ici 2030, vision pour 2045. Le Congrès élira le Comité central du Parti pour le 13e mandat. -VNA