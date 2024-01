La cérémonie "Ban Soc" de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam, a été reconstituée dans la matinée du 1er janvier 2024 à la place Ngo Mon (la Porte du Midi), cité impériale de Huê (province de Thua Thien-Huê, Centre). Photo : VNA

Thua Thien - Huê (VNA) - La cérémonie "Ban Soc" de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam, a été reconstituée dans la matinée du 1er janvier 2024 à la place Ngo Mon (la Porte du Midi), cité impériale de Huê (province de Thua Thien-Huê, Centre), dans le cadre de l’ouverture du Festival de Huê 2024, placé sous le thème "Patrimoine culturel, intégration et développement".Le Festival de Huê 2024 organisera des activités tout au long de l'année avec le commencement marqué par le programme d’ouverture et la cérémonie "Ban Soc" (décret royal sur la publication du nouveau calendrier à l’occasion de la Nouvelle Année).Ce décret, document officiel de la population, jouait le rôle décisif dans la vie agricole d’autrefois. Selon les chercheurs, le peuple de l'époque prenait très au sérieux l'économie agricole, aussi le calendrier jouait-il une signification très particulière dans sa vie.La reconstitution de la cérémonie du Ban Soc est l'occasion pour les touristes et les habitants de Hue de découvrir le patrimoine de l'ancienne capitale impériale le premier jour de la nouvelle année.A cette occasion, le Comité d’organisation a aussi publié le programme du festival. Parmi les nombreuses festivités, citons la fête du printemps (de janvier à mars) ; la fête de l'été (d'avril à juin) ; la fête de l'automne (de juillet à septembre) ; la fête de l'hiver (d’octobre à décembre). Le point d’orgue du festival sera la semaine du 7 au 12 juin avec une série d'activités réunissant des artistes de Huê, des régions du pays et des troupes d'art internationales.Selon le directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, Hoang Viet Trung, le Festival de Huê 2024, orienté sur les quatre saisons, continuera à exploiter les fêtes tout au long de l'année telles que fêtes royales, fêtes religieuses et fêtes traditionnelles sans négliger de nouveaux programmes festifs contribuant ainsi à faire de Huê la première ville de festivals à l'échelle nationale. -VNA