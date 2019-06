La centrale hydroélectrique de Tri An - Point de repère de l'amitié Vietnam – Russie. Photo: VNA



Dông Nai (VNA) - L’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie ont été soulignés lors d’un programme intitulé « La centrale hydroélectrique de Tri An – un point de repère de l’amitié Vietnam – Russie » tenu le 18 juin dans la province de Dông Nai (Sud).

En 1984, avec l'aide de l'ex-Union soviétique, la construction de la centrale hydroélectrique de Tri An a commencé dans le district de Vinh Cuu, dans la province de Dông Nai, alors que le Vietnam était confronté à une grave pénurie d'électricité.

Environ 500 experts, ingénieurs et techniciens soviétiques ont été mobilisés à Dông Nai pour apporter un soutien financier et technique à la partie vietnamienne. Après quatre ans de travaux, la centrale de 400 MW a été mise en service. À l'heure actuelle, elle génère entre 1,8 et 1,9 milliard de kWh au réseau national.

Nguyên Hoa Hiêp, vice-présidente du Comité populaire provincial, a déclaré que cette centrale assurait l'énergie nécessaire au développement socio-économique de 16 villes et provinces du Sud du pays.

L'ex Union soviétique a aidé le Vietnam dans la conception, la fourniture de machines et d’équipement et la formation d'ingénieurs et de travailleurs de qualité, a-t-elle indiqué.

Les deux pays ont accordé plus d'attention à la coopération décentralisée, en se concentrant sur les secteurs de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture et de l'éducation, a-t-elle ajouté.

Le consul général de Russie à Hô-Chi-Minh-Ville, Aleksei Vladimirovich Popov, a déclaré que la Russie soutenait une coopération mutuellement bénéfique avec le Vietnam.

Les exportations de Dông Nai vers la Russie atteignent environ 200 millions de dollars chaque année. La province vise la signature d’un protocole d’accord sur la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’industrie et des sciences humaines avec l’oblast de Sverdlovsk (Russie) cette année. -VNA