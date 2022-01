Hanoi (VNA) – Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra, au Ghana, ont décidé, dimanche 9 janvier, de fermer les frontières avec le Mali et de mettre le pays sous embargo pour sanctionner son manquement à l’engagement d’organiser, le 27 février, la présidentielle et les législatives qui auraient ramené des civils à la tête du pays.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a décidé de fermer les frontières avec le Mali au sein de l’espace sous-régional et de suspendre les échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité, annonce un communiqué lu à l’issue du sommet.Elle a aussi décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Les pays membres vont rappeler leurs ambassadeurs au Mali, théâtre de deux coups d’Etat militaires depuis 2020 et en proie à une profonde crise sécuritaire.Ces sanctions prennent effet immédiatement, ont-ils précisé. Elles ne seront levées progressivement que lorsque les autorités maliennes présenteront un calendrier « acceptable » et que des progrès satisfaisants seront observés dans sa mise en œuvre.Le pouvoir malien a riposté aux sanctions de la Cédéao, lundi 10 janvier, en exigeant le retour de ses ambassadeurs en poste dans les pays voisins. Le Mali a également annoncé la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États de la Cédéao.Pour éviter les risques liés à l’embargo, l’Office du commerce du Vietnam en Algérie et au Mali a recommandé aux entreprises vietnamiennes de suivre de près la situation politique au Mali, et de discuter attentivement avec leurs partenaires, notamment du paiement et du transport transfrontalier de marchandises.En 2020, certaines entreprises vietnamiennes avaient été confrontées à des difficultés de paiement à l’importation et à l’exportation ainsi que de dédouanement des marchandises avec les clients maliens pendant l’embargo sur ce pays de l’Afrique occidentale.Les exportations et les importations vietnamiennes de marchandises pourraient rencontrer des problèmes similaires au Mali en raison de son ordre de fermeture des frontières terrestres avec ses voisins ainsi que des mesures de blocage des transactions bancaires internationales dans ce pays.Le Vietnam a exporté en 2020 des marchandises, dont pétrole brut, ciment, produits halieutiques, poivre et produits plastiques vers le Mali pour 13,08 millions de dollars et importé des biens maliens notamment coton, noix de cajou, cuivre, ordinateurs et produits en fer et acier pour 23,89 millions de dollars. – VNA