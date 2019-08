Hanoi, 17 octobre (VNA) - Située dans le hameau de Tâm Làng, commune de Quang An, district de Dâm Hà, province de Quang Ninh, au Nord, la cascade Bach Vân est un site touristique attrayant. Un lieu à ne pas manquer.

La cascade Bach Vân.

D’une hauteur de près de 70 m, la chute d’eau Bach Vân a conservé sa beauté primitive. En partant du centre du hameau de Tâm Làng, les visiteurs marchent environ 40 minutes en forêt pour y parvenir.Au sommet, l’eau surgit en grand saut, créant de mystérieuses volutes de brume surprenant les touristes curieux. Le fracas de l’eau contre les rochers lui confère une teinte blanchâtre.Au pied, sont dispersés ici et là des rochers au charme rustique. L’eau se divise en cinq parties avant de se réunir au pied de la montagne. Chaque niveau présente une eau limpide et fraîche. Son charme poétique touche profondément les voyageurs qui s’y rendent pour profiter de l’atmosphère paisible. Ce lieu convient également parfaitement aux aventuriers.Il s’agit d’une merveille de la nature offrant ses plus beaux attraits. La cascade forme comme une bande de soie blanche qui tranche avec la montagne, et la forêt, couleur émeraude. Un cadre idéal pour prendre des photos. Les visiteurs peuvent admirer les paysages pittoresques du ruisseau et des rizières en gradins. Tous créent un tableau naturel très coloré.Une fois au sommet de la chute d’eau, les touristes auront l’occassion de contempler la vue imprenable sur le mont et la forêt. Outre un climat frais et agréable toute l’année ainsi qu’une beauté naturelle, la forêt environnant la cascade dispose d’une variété de plantes dont cannelier, manioc et maïs.Le ruisseau en aval de la cascade traverse une forêt verdoyante.Avec un tel potentiel de développement touristique, le district de Dâm Hà a approuvé un projet d’investissement afin de transformer le hameau de Tâm Làng en zone d’écotourisme.Sa réalisation a débuté en octobre 2018 pour s’achever en mars 2020. Ce projet se compose d’un jardin de myrte tomenteux (nom botanique: Rhodomyrtus tomentosa et nom vietnamien: sim), d’une zone de préservation et de valorisation de la culture nationale, et d’une autre d’écotourisme.Ce site sera une destination attrayante. Les voyageurs pourront profiter de services touristiques dont la visite des forêts et montagnes, des lieux de culture et de traitement du thé aux fleurs jaunes. En outre, ils dégusteront la gastronomie locale. Ils pourront ainsi se relaxer et laisser place aux plaisirs et au bonheur.Une fois entrée en activité, cette zone d’écotourisme créera des produits agricoles spécifiques. Elle promouvra les spécialités locales et la culture culinaire des minorités ethniques et présentera les produits d’artisanat du village de chapeaux coniques. - CVN/VNA