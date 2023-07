La cascade A Nôr. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Située dans la commune de Hông Kim, district d’A Luoi, province de Thua Thiên Huê (Centre), la cascade A Nôr est célèbre pour sa beauté sauvage. Un lieu qui mérite le détour.

La cascade A Nôr est composée de trois parties. Le niveau le plus élevé culmine à 200 m. Les visiteurs peuvent s’y baigner. En haut, l’eau jaillit avec force, créant des volutes de brume mystérieuses qui surprennent les voyageurs curieux. Le fracas de l’eau contre les rochers lui donne une teinte blanchâtre. Au pied, des rochers sont dispersés ici et là. Chaque niveau offre une eau limpide et fraîche. Son charme poétique touche les voyageurs et les aventuriers qui viennent profiter de son atmosphère paisible.

Il s’agit d’une merveille de la nature qui dévoile toute sa beauté. La cascade ressemble à une bande de soie blanche tranchant avec les montagnes et la forêt d’un vert émeraude. C’est un cadre idéal pour prendre des photos. Les visiteurs admirent les paysages pittoresques du ruisseau et oublier les soucis de la vie quotidienne. L’ensemble crée un tableau naturel très coloré.

Un grand potentiel

“Ce site a laissé à ma famille des souvenirs inoubliables. Nous nous sommes baignés et avons dégusté des plats traditionnels des ethnies locales. C’était délicieux. La cascade est vraiment pittoresque et si nous revenons à A Luoi, nous ne manquerons pas d’y retourner”, a partagé Minh Vui, touriste de Quang Binh (Centre).

Une fois sur le site, les voyageurs ont l’opportunité de découvrir la culture et les coutumes des ethnies minoritaires dans le village de Viêt Tiên. Lors des fêtes et des cérémonies, les jeunes garçons et filles des ethnies Tà Ôi et Pa Cô jouent du gong et du tambour, chantent des airs folkloriques tels que le cha châp ou le k’loi. Les visiteurs ne manquent pas de déguster des plats spéciaux tels que com lam (riz gluant cuit dans un bambou), porc mariné, poissons grillés...



Les patriarches racontent aux touristes les heures glorieuses du district d’A Luoi, qui fut une base de la révolution pendant la période de résistance anti-américaine. Ces dernières années, les autorités locales ont investi massivement dans la modernisation des infrastructures et ont organisé des ateliers pour enseigner les bases du tourisme communautaire aux villageois.



“Ces dernières années, nous avons bénéficié de nombreux investissements pour construire des infrastructures. Nous avons également mis en place de nombreuses politiques pour encourager les habitants à participer au tourisme afin d’améliorer leurs revenus”, a déclaré Nguyên Manh Hùng, président du Comité populaire du district d’A Luoi. Et d’ajouter : “Notre district a élaboré une stratégie de développement touristique pour ce site. Nous avons créé un groupe de travail regroupant des professionnels du secteur et des investisseurs. L’objectif est d’améliorer les infrastructures de la zone touristique. Nous organisons également des ateliers pour guider les habitants dans l’accueil des touristes”.



Hormis la cascade A Nôr, le district d’A Luoi abrite de vastes et majestueuses forêts, les rivières A Lin, Pâr Le et la source thermale A Roàng. Ce site deviendra une destination attrayante où les voyageurs pourront profiter des forêts, des montagnes et des sites culturels. De plus, ils auront l’occasion de déguster la gastronomie locale. Ils pourront ainsi se détendre et profiter des plaisirs que l’endroit offre.-CVN/VNA