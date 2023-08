Hanoi (VNA) – Que vous visitiez pour la première fois ou la dixième, ce sera toujours un endroit incroyable à visiter, offrant un vrai goût du Vietnam», selon l’auteur Jayne Trainor de la page Web Travel2next.

Le lac Hoàn Kiêm. Photo: Travel2next



Hanoi est une ville animée, alliant modernité et charme ancien où vous pouvez trouver des cafés sympas et élégants à côté de temples vieux de plusieurs centaines d’années. De nombreuses activités se déroulent autour du lac Hoàn Kiêm et les quartiers les plus populaires se situent dans les environs.



Le centre-ville de Hanoi regroupe les meilleurs sites, tels que le mausolée de Hô Chi Minh, l’Opéra de Hanoi, le Temple de la Littérature et la prison de Hoa Lo. Tous ces éléments se combinent avec l’incroyable cuisine locale, les cafés accueillants, une vie nocturne éclectique et une culture hospitalière.

"Hanoi peut être accablante, surtout s’il s’agit de votre première visite, donc que vous soyez un routard solo ou que vous voyagiez en famille, choisir le bon endroit où séjourner est essentiel. Il y a toujours à Hanoi un quartier parfait pour vous", a écrit Jayne Trainor.



Du vieux quartier au lac de l’Ouest



Le vieux quartier, près du lac Hoàn Kiêm, est l’un des endroits les plus populaires et les plus excitants où séjourner. C’est parfait pour les visiteurs novices.



Le vieux quartier est composé de rues labyrinthiques à l’architecture ancienne et de boutiques vendant de tout, des souvenirs aux produits frais, ainsi que certains des meilleurs restaurants et bars de la ville. Sans compter que la nourriture de rue y est abondante.



Tây Hô, au nord de Hanoi, est un quartier moderne et amusant avec une vue imprenable sur un lac, le plus grand de Hanoi, également connu sous le nom de lac de l’Ouest.



Pendant la journée, cette zone offre une évasion paisible du centre-ville souvent chaotique et offre quelques attractions intéressantes, telles que Trân Quôc, qui est la plus ancienne pagode bouddhiste du Vietnam.



Selon l’auteur, "c’est aussi agréable de se promener autour du lac au coucher du soleil, pour jouir d’une brise fraîche. Cependant, Tây Hô est connue pour sa vie nocturne et accueille de nombreux expatriés".



Le soir, les restaurants et les bars le long de la rue Xuân Diêu et ses environs s’animent de monde. Il y a une pléthore de clubs et bars où faire la fête.



"C’est un endroit idéal pour jouir de beaucoup de choses tout en étant à quelques minutes en voiture du centre-ville".



De l’arrondissement de Ba Dinh à Hai Ba Trung



Ba Dinh est l’un des quartiers les plus sous-estimés à Hanoï, malgré ses attractions parmi les plus célèbres de la ville, telles que le Palais présidentiel, la pagode au pilier unique, le mausolée de Hô Chi Minh et de nombreux musées.

Le Palais présidentiel. Photo: Travel2next



"Sans surprise, le centre politique de cette ville possède les bâtiments gouvernementaux les plus importants et une belle architecture", a écrit Jayne Trainor.



Une combinaison de sites amusants, d’espaces verts calmes et d’un éventail infini de lieux de restauration le rendent populaire. Si vous n’êtes jamais allé à Hanoi, cela devrait être votre première escale.



Quartier situé juste à côté du vieux quartier, Hai Bà Trung est branché, moderne et abrite les meilleurs magasins et restaurants de la ville.



"Des boutiques haut de gamme à celles de tailleur, vous pouvez avoir presque tout ce que vous voulez faire à la main pour vous convenir".



En quelques minutes à pied, vous pourrez rejoindre le magnifique temple de la littérature ou le musée de la victoire contre les B-52 avant de vous diriger vers le lac pour admirer des artistes de rue et des habitants passer leur journée.



Hai Ba Trung est particulièrement bien connue pour ses offres alimentaires, qui vont des stands de nourriture de rue aux restaurants modernes et animés, où vous pourrez trouver des classiques abordables comme le pho, le banh mi et le bun cha.

Vous cherchez le meilleur endroit où séjourner à Hanoi pour manger ? Essayez Hai Ba Trung. Photo: Travel2next



Quartier Truc Bach

Truc Bach est un quartier calme et paisible où vous pourrez échapper à l’intensité et au chaos du centre-ville de Hanoï.



Situé au bord du lac Truc Bach, il est idéal pour les familles.



"Vous pourrez également louer un pédalo sur le lac, essayer des friandises locales au marché Châu Long ou simplement déguster une tasse de café à l’œuf dans l’un des nombreux cafés", a écrit l’auteur.

Après une journée d’aventure, Truc Bach est un bel endroit où revenir pour une délicieuse cuisine locale et une atmosphère décontractée. – CPV/VNA