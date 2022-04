Hanoi (VNA) - Hanoi installe les bannières et les panneaux d’affichage pour accueillir les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) qui se dérouleront le mois prochain dans la capitale et 11 provinces et villes sous l’autorité centrale.

Panneaux des SEA Games 31 dans les artères de Hanoi. Photo : VNA

La ville installera des panneaux d’affichage dans son centre-ville et sur ses portes, ainsi que trois à l’aéroport international de Nôi Bai et 15 autres dans les rues principales des arrondissements de Ba Dinh et Hoàn Kiem, des sites de compétition et des hôtels accueillant des délégués et des athlètes.Dans le même temps, 2.000 banderoles seront accrochées le long des principales rues de la ville grâce aux ressources mobilisées auprès de la société.Parallèlement, la statue de Ly Thai Tô près du lac de l’Epée restituée, le Comité populaire municipal et le siège de la Banque d’État du Vietnam seront décorés de drapeaux nationaux et de drapeaux rouges.Des drapeaux avec le logo SEA Games 31 seront utilisés pour décorer les zones proches du stade national My Dinh, de la place Ba Dinh et du rond-point devant le Centre national des congrès.A l’occasion, Hanoi organisera également une exposition sur le thème "Hanoi avec les SEA Games 31". La ville a demandé aux localités de garder les rues locales propres et vertes pour accueillir le plus grand événement sportif régional.Selon le directeur du Département de la culture et des sports de la ville, Dô Dinh Hông, les activités d’embellisement et de communication visent à créer une atmosphère jubilatoire avant l’événement, montrant l’hospitalité du pays hôte et contribuant à sensibiliser le public à cet événement, et à encourager les habitants à participer à des activités sportives.Les 31e SEA Games auront lieu du 12 au 23 mai et devront mettre en vedette 40 sports avec 526 événements et attirer environ 10.000 participants.Lors des SEA Games 30 en 2019, la délégation sportive vietnamienne a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, juste derrière les Philippines. – VNA