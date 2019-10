Hanoï (VNA) - Un événement footballistique unique en son genre aura lieu au Vietnam le 26 octobre 2019. L'équipe gagnante visitera l'Allemagne et assistera à un match de football en direct dans le cadre du Championnat de foot allemand : la Bundesliga.La Chambre de Commerce et d’Industrie allemande au Vietnam (GIC/AHK) a annoncé que la Bundesliga et le GIC/AHK organiseront conjointement la première compétition de pénalty au Vietnam, sous le nom d’"Arène Penalty Bundesliga".Le concours sera ouvert à tous les citoyens vietnamiens âgés de plus de 18 ans. Le prix de l'équipe gagnante est un voyage gratuit en Allemagne afin d’assister à un match de football du championnat allemand entre le FC Schalke 04 et le Borussia Dortmund.Chaque équipe devra disposer de cinq joueurs et d’un gardien de but. Les équipes s'affronteront à tour de rôle en phase de groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Les membres des équipes qui ne remporteront pas le championnat recevront quand même des prix de consolation comme les maillots originaux des principaux clubs de football allemands.Selon Kevin Sim, directeur de la Bundesliga en région Asie-Pacifique, le Vietnam est connu pour être un pays à forte tradition footballistique. C'est la raison pour laquelle la Bundesliga a choisi le Vietnam pour organiser la première édition de "L'arène Penalty Bundesliga". Ce sera une grande opportunité pour les fans vietnamiens de découvrir le summum du football allemand avec le slogan ''Le football et ses vraies valeurs''.Les fans peuvent s'inscrire pour participer au concours "L'arène Penalty Bundesliga" en ligne jusqu’au 15 octobre 2019 en suivant le lien : https://docs.google.com/forms/d/17peF-Fd2n1HfcGnAZarNIjd_qI24aXF64N0Wwu2zG5Y/viewform?edit_requested=true. - CVN/VNA