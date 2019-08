La cérémonie de signature. Photo: Internet



Hanoi (VNA) - La Banque mondiale (BM) et la Banque d'État du Vietnam ont signé le 2 août un accord portant sur une aide non remboursable de 4,2 millions de dollars octroyée par le gouvernement japonais, pour le lancement d'un projet de modernisation du système fiscal au Vietnam.

Le projet vise à améliorer l'efficacité de la gestion de la fiscalité via un système complet de contrôle des risques et de technologies de l'information, et à moderniser le cadre de la politique fiscale.

Le directeur national de la Banque mondiale au Vietnam, Ousmane Dione, a déclaré que le projet reflétait l'engagement accru de la Banque mondiale en faveur d'un partenariat avec le Vietnam afin d'améliorer l'efficacité des dépenses du budget d'État, d’accélérer la réforme fiscale afin de stimuler la croissance nationale.

Il contribuera également à analyser l’impact des modifications apportées aux principales politiques fiscales conformément à la stratégie de réforme fiscale du Vietnam et aux meilleures pratiques internationales, créant ainsi un cadre juridique pour l’imposition de la fiscalité des actifs.



Cette aide est financée par le gouvernement japonais via le programme de développement des politiques et des ressources humaines géré par la Banque mondiale. -VNA