Hanoï (VNA) – La Direction de la Banque mondiale (BM) vient d'approuver un prêt de 80 millions de dollars pour aider le Vietnam à améliorer la qualité des soins de santé et l'accès aux services médicaux dans 13 provinces que sont Ha Giang, Bac Kan, Yen Bai, Son La, Hoa Binh, Quang Binh, Quang Tri, Quang Ngai, Ninh Thuan, Long An, Tra Vinh, Hau Giang et Bac Lieu.

Selon Ousmane Dione, directeur national de la BM au Vietnam, ce projet permettra de réduire l'écart entre les groupes de personnes en termes d’accès aux services de santé de base, et de développer la fourniture de nouveaux services pour faire face à des défis en matière démographique et d'épidémiologie.

Environ 9,2 millions de personnes bénéficieront du projet. Il aidera les infirmeries communales à découvrir et à contrôler mieux les maladies non transmissibles, à renforcer le contrôle des maladies infectieuses et à fournir des services de soins de santé destinés aux mères, nouveaux-nés et enfants.

Outre la somme de 80 millions de dollars, ce projet reçoit une aide non remboursable d'une valeur de 25 millions de dollars dont 17 millions financés par le Mécanisme de financement mondial (GFF) pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, 5 millions du Fonds fiduciaire des donateurs pour les programmes médicaux, 3 millions du Fonds fiduciaires des donateurs pour régler les problèmes des maladies non transmissibles dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. -VNA