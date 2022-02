Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam (BEV) a exhorté les prêteurs à ne pas assouplir les conditions d’approbation du crédit, mais à imposer un contrôle plus strict sur les prêts en devises et l’octroi de prêts dans les secteurs à haut risque.

Siège de la Banque d’Etat du Vietnam, à Hanoi. Photo: VNA

La banque centrale a encouragé les créanciers à réduire davantage les coûts afin de réduire les taux d’intérêt sur les prêts et à accorder la priorité aux prêts pour les domaines de production et d’activité prioritaires définis par le gouvernement.Elle a déclaré déployer des politiques monétaires flexibles qui seront étroitement intégrées aux politiques budgétaires et à d’autres politiques macroéconomiques pour stimuler la reprise économique. Elle accordera également une attention particulière à la maîtrise de l’inflation et à la stabilisation de la macroéconomie.La BEV a également appelé les banques à accélérer la transformation numérique, à moderniser leurs systèmes de paiement et d’exploitation et à promouvoir l’utilisation des transactions sans contact, étant donné que l’épidémie de Covid-19 pourrait persister et que la technologie est considérée comme essentielle pour stimuler la croissance économique dans la nouvelle normalité.La banque centrale a demandé aux prêteurs de prendre de meilleures mesures afin de restructurer et de gérer les créances douteuses pour assurer la sécurité bancaire, suite au projet récemment approuvé sur la restructuration des établissements de crédit et des prêts non performants de 2021 à 2025. – VNA