Hanoi (VNA) – Après cinq jours de compétition au stade de My Dinh à Hanoi, les Championnats nationaux d’athlétisme 2021 se sont terminés le 13 décembre, avec beaucoup d’émotion et de suspense. Retour sur les moments forts de cette grande manifestation sportive.

Les Championnats nationaux 2021 ont offert de belles performances, de bon augure pour les SEA Games 31. Photo : VNA

Avec 9 médailles d’or, 12 d’argent et 5 de bronze, la délégation de l’Armée a terminé en tête du tableau de classement des Championnats nationaux d’athlétisme 2021, suivie de celle de Hanoï avec 8 médailles d’or, 10 d’argent et 7 de bronze. La délégation de Hô Chi Minh-Ville a complété le Top 3 avec 7 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze.

Le joli hat-trick de Nguyên Thi Oanh

Malgré très peu d’entraînements et de compétitions en raison de la pandémie de COVID-19, la coureuse vedette Nguyên Thi Oanh de Bac Giang (Nord) a démontré de nouveau son extraordinaire talent en remportant trois médailles d’or en individuel (1.500 m, 5.000 m et 3.000 m steeple). Mieux encore, grâce à un chrono de 15 min 53 sec 48’, la championne en titre du 5.000 m a battu le record national vieux de 18 ans établi par Doàn Nu Trúc Vân (16 min 12 sec 73’) en 2003.

"Je suis très heureuse d’avoir conservé mes titres sur les 1.500 m et 5.000 m. Je domine ces épreuves depuis des années et je rêvais d’établir un nouveau record. Cependant, comme j’étais un peu fatiguée après avoir couru le 1.500 m, je ne me suis pas mise de pression et me suis dite que j’allais courir aussi bien que possible pour conserver ma première position", a partagé Nguyên Thi Oanh.

Nguyên Thi Oanh en compétition aux Championnats nationaux d’athlétisme 2021. Photo : CTV/CVN

Celle-ci est devenue la première athlète vietnamienne à courir le 5.000 m en moins de 16 minutes. Elle a même amélioré son record personnel établi aux Jeux d’Asie du Sud-Est (15 min 54 sec 32).

C’est la deuxième année consécutive que Nguyên Thi Oanh s’offre un record national. En 2020, elle avait fait de même dans l’épreuve du 10.000 m grâce à un temps de 34 min 08 sec 54’. L’ancien record était de 34 min 48 sec 28’, également réalisé par Doàn Nu Trúc Vân de Khánh Hoà en 2003.

Ces récentes performances de Nguyên Thi Oanh signifient beaucoup pour l’athlétisme national, en donnant de nouveaux espoirs de s’illustrer aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai prochain au Vietnam. Ce rendez-vous sportif offrira à la championne l’opportunité de prouver de nouveau sa valeur dans ce qui constitue la plus grande compétition de la région.

Aux SEA Games 30 disputés en 2019 aux Philippines, Oanh avait décroché l’or aux 3.000 m steeple, 1.500 m et 5.000 m, avec à la clé un record du 3.000 m steeple de ces jeux (10 min 00 sec 02).

"J’avais travaillé très dur sous la direction du coach Trân Van Sy, qui m’avait donné un programme d’entraînement approprié pour que je puisse exploiter pleinement mes potentiels et battre des records", a confié Nguyên Thi Oanh.

Pour elle, la pression est un défi mais aussi une forte poussée pour obtenir les meilleurs résultats. "Cette médaille d’or m’encouragera à remporter plus de titres lors des prochaines compétitions, notamment les SEA Games 31", a-t-elle insisté.

Hông Lê, un espoir aux SEA Games 31

La coureuse Hông Lê s’effondre après avoir battu le record national du 10.000 m. Photo : BBD/CVN

En finale du 10.000 m, la coureuse Pham Thi Hông Lê de la délégation de Binh Dinh (Centre), une autre valeur sûre de la sélection nationale, a fait forte impression en battant le record de Nguyên Thi Oanh grâce à un chrono de 34 min 01 sec 59. Oanh s’était également inscrite au 10.000 m cette année mais avait décidé de se retirer juste avant la compétition. Il s’agit de la première fois dans l’histoire de l’athlétisme vietnamien que le record du 10.000 m est battu lors des deux championnats nationaux consécutifs.

"Avant le jour J, je me suis fixée l’objectif de battre le record national, mais je ne l’ai dit à personne. Je savais que le précédent record de Nguyên Thi Oanh était très difficile à battre et j’avais peur de ne pas être assez forte pour le faire", a confié Hông Lê.

"Mais quand j’ai franchi la ligne d’arrivée et que j’ai vu que j’avais battu le record national, j’étais très heureuse parce que j’ai fait quelque chose au-delà de mes capacités", s’est-elle réjouie.

On se rappelle tous qu’aux SEA Games 30, après avoir remporté la médaille de bronze au marathon, Hông Lê avait dû se rendre à l’hôpital à cause de mauvaises crampes. Deux jours plus tard, elle remportait pourtant l’argent du 10.000 m. C’est dire la combativité de cette championne, toujours en course pour établir de nouveaux records !

Deux sœur et frère en or

Chez les hommes, Nguyên Thành Ngung de la délégation de Dà Nang (Centre) a montré qu’il avait du potentiel pour briller non seulement sur la scène nationale mais aussi en Asie du Sud-Est, en battant son propre record national du 20 km marche, en coupant la ligne d’arrivée en seulement 1 heure 33 min 22 sec 06, contre 1 heure 36 min 09 sec en 2019.

Thành Ngung et sa grande sœur Thanh Phúc exhibent leurs médailles d’or aux Championnats nationaux d’athlétisme 2021. Photo : CTV/CVN

"Ce résultat va bien au-delà de mes espérances. Dans les temps à venir, je me concentrerai sur les Championnats d’Asie prévus en mars 2022 au Japon et aux SEA Games 31. Je souhaite apporter une fois de plus la fierté à notre pays", a-t-il confié.

Dans sa famille, Nguyên Thành Ngung n’est pas le seul sportif de haut niveau. En effet, sa sœur, Nguyên Thi Thanh Phúc, aussi de la délégation de Dà Nang, a également remporté l’or dans la même discipline, le 20 km marche, en 1 heure 46 min 47 sec 38. Espérons que ces deux sœur et frère monteront sur la plus haute marche du podium pour les prochaines compétitions régionales comme internationales !

Des sourires, des larmes de joie de tristesse, des triomphes et des déceptions. Les Championnats nationaux d’athlétisme 2021 ont fait passer les sportifs et les passionnés par toutes les émotions. – CVN/VNA