Hanoi (VNA) - Récemment, la page d'accueil du site du concours Miss Univers 2019 a publié des photos de la belle Hoàng Thuy, qui représentera le Vietnam.

Hoàng Thuy, première dauphine de Miss Univers Vietnam 2017. Photo: VNA



Dans moins d’un mois, Hoàng Thùy, première dauphine de Miss Univers Vietnam 2017, partira aux États-Unis pour la finale de Miss Univers 2019 qui aura lieu le 8 décembre.



À cette occasion, outre la série Road To Miss Univers 2019 - Hoàng Thuy – Reine de beauté maintenant ou jamais?, diffusée à partir du 30 octobre sur la fanpage et la chaîne YouTube Miss Univers Vietnam, Hoàng Thuy et son équipe ont décidé de publier une nouvelle série de photos prises récemment.



Hoàng Thùy espère que le public comprendra ses efforts et sa détermination pour briller au concours. Ses photos sont superbes. Elle y porte des tenues réalisées par de célèbres stylistes vietnamiens comme Hoàng Hai, Chung Thanh Phong, Nguyên Minh Tuân et Haichic.



Sa photo publiée sur la page d'accueil par le comité d’organisation de Miss Univers a reçu de nombreux compliments de la part des médias et du public ; et les commentaires vont bon train sur ses capacités à gagner le concours suprême.



Sur la page d'accueil de Miss Univers, des informations sur Hoàng Thùy sont aussi transmises. On y parle de sa naissance à la campagne où la voix des femmes n'est pas toujours respectée. On y parle aussi de sa famille qui l’a toujours valorisée et encouragée à devenir mannequin.



Hoàng Thùy a mis de côté ses loisirs pour se préparer à fond pour Miss Univers 2019 (silhouette, compétences, développement d'une langue étrangère et investissements dans des projets communautaires).



La série Road To Miss Univers 2019 - Hoàng Thuy – Reine de beauté maintenant ou jamais ? sera diffusée à 20h00 tous les mercredis et dimanches soirs sur la fanpage et sur la chaîne YouTube Miss Univers Vietnam, et ce à partir du 30 octobre 2019. -CVN/VNA