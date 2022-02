Hanoi (VNA) – Depuis février 2022, le Musée de la Victoire historique de Diên Biên Phu organise un circuit pour contempler le tableau panoramique reconstituant la campagne de Diên Biên Phu (7 mai 1954-2021).

Ce tableau, qui représente le panorama de la campagne de Diên Biên Phu, a une longueur de 132m, une hauteur de 20,5m, une superficie totale de plus de 3.200m². Près de 200 peintres talentueux ont passé près de 1.000 jours de travail pour créer cette œuvre d'art, unique au Vietnam ainsi qu'en Asie du Sud-Est.



Ce tableau comprend plus de 4.500 personnages et dévoile les paysages majestueux du Nord-Ouest.



Quatre scènes historiques sont reconstituées: "Toàn dân ra trận" (Tout le peuple va à la bataille), "Khúc dạo đầu hùng tráng" (Le prélude épique) avec comme point culminant la bataille de Him Lam ouvrant la campagne de Diên Biên Phu, affirmant la puissance de l’artillerie vietnamienne.

La troisième scène est "Cuộc đối đầu lịch sử" (La confrontation historique) montrant la férocité de l'ancien champ de bataille. La dernière scène,"Chiến thắng Điện Biên" (La victoire de Diên Biên), montre la file des prisonniers français encadrés par l’armée vietnamienne avec en point d'orgue le drapeau rouge à étoile jaune flottant sur le toit du QG du général De Castries.

Selon les touristes, ce tableau panoramique a non seulement une valeur historique, est un message de paix, de solidarité, affirme l'indomptabilité de l’armée et du peuple vietnamiens, mais devient également une destination attrayante, créant un point culminant pour le tourisme historique de Diên Biên dans un proche avenir. – CPV/VNA