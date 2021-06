Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués présents à la cérémonie marquant la mise en service officielle du projet de base de données nationales sur la population et celui de production, d’attribution et de gestion de cartes d’identité citoyenne. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté mardi 22 juin à Hanoi à la conférence récapitulative sur le déploiement du projet de base de données nationales sur la population et celui de production, d’attribution et de gestion de cartes d’identité citoyenne organisée par le ministère de la Sécurité publique.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en service officielle du système de base de données nationales sur la population et celui de production, d’attribution et de gestion de cartes d’identité citoyenne est une avancée dans le processus de réforme de la gouvernance nationale vers la modernité, répondant aux besoins d'intégration régionale et internationale, contribuant aussi à affirmer les efforts du pays dans le processus d'accélération de sa transformation numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite des stands présentant des équipements au service du projet de base de données nationales sur la population. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a estimé que les résultats des deux projets favoriseraient la mise en place de services publics en ligne, et contribueraient en même temps au renouvellement de la gestion des personnes, de la gestion étatique de la sécurité et de l'ordre dans une direction moderne, et au soutien efficace de la mission de lutte contre la criminalité, d'assurance de l'ordre social et de la sécurité pour le bonheur des citoyens. -VNA