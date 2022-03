Hanoï, 25 mars (VNA)- La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Manuela V. Ferro, a terminé le 25 mars sa visite de cinq jours au Vietnam, a annoncé l'institution financière.

Photo : VNA

Lors de sa première visite au Vietnam, Manuela V. Ferro a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et d'autres hauts fonctionnaires.Au cours des rencontres, les deux parties ont discuté des priorités et des défis de développement du Vietnam, ainsi que du soutien de la Banque mondiale au pays pour obtenir des résultats tangibles et transformateurs qui améliorent la vie des gens.Le point culminant de ce voyage a été l'accord entre Manuela V. Ferro et le Premier ministre Pham Minh Chinh pour la mise en œuvre conjointe du rapport Vietnam 2045. Par conséquent, une feuille de route et des solutions seront définies pour que le Vietnam réalise son aspiration à devenir une économie mondiale à revenu élevé en 2045.Le rapport évalue également le rythme des réformes fixé conformément à la feuille de route décrite dans le rapport Vietnam 2035 (le document est en cours d'élaboration depuis 2016), qui analyse les impacts de la pandémie de COVID-19 et les tendances de l'économie, dans le même temps, il fournit des recommandations pour soutenir les discussions des politiques avant le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu en 2026.La représentante de la Banque mondiale a affirmé son engagement à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de devenir une économie à revenu élevé d'ici 2045 et à zéro émission nette des émissions d'ici 2050.Le partenariat entre le Vietnam et la Banque mondiale se concentrera sur des domaines stratégiques pour stimuler la croissance axée sur la productivité et l'adaptation au changement climatique, en tirant parti de l'expertise mondiale de la Banque mondiale par le biais de rapports analytiques et d'un soutien financier.Lors de sa visite au Vietnam, Manuela V. Ferro s'est également rendue à Ho Chi Minh-Ville pour étendre le partenariat entre la Banque mondiale et la mégapole économioque du Sud du Vietnam.Depuis 1994, la Banque mondiale a engagé plus de 25,3 milliards de dollars dans le financement du développement au Vietnam .- VNA