Siège de la Banque d'État du Vietnam.

Hanoï (VNA) - Afin de surmonter les difficultés causées par l'épidémie de COVID, le 5 mars, le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam a publié un document demandant aux établissements de crédit et aux succursales de banques d'État dans les villes et provinces de mettre en œuvre des mesures pour régler les difficultés causées par les impacts de la propagation de la pandémie.

La Banque d'Etat demande aux présidents des conseils d'administration, aux directeurs généraux des organisations de crédits et aux directeurs des succursales de la Banque d'État dans les villes et provinces d'exiger leur succursales et bureaux de transaction de se conformer strictement aux instructions du Premier ministre, du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et des autorités locales à tous les niveaux.

Les établissements sont tenus de continuer à mettre en œuvre des solutions pour résoudre les problèmes des emprunteurs touchés par l'épidémie de COVID-19 tels que le rééchelonnement des conditions de remboursement, l'exonération ou la réduction des intérêts et des frais, les questions liées aux prêts neufs,...

D'autre part, les établissements sont appelés à renforcer le déploiement des produits et services bancaires en ligne, et à mettre en place des solutions pour promouvoir les paiements hors espèces.

La succursale de la Banque d'Etat de la province de Hai Duong doit demander aux établissements de crédit d'examiner et de coordonner avec les autorités locales pour évaluer la situation difficile et les dommages causés par l'épidémie de COVID-19. -VNA