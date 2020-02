La Banque de Thaïlande (BoT). Photo : https://www.bangkokpost.com

Bangkok (VNA) - La Banque de Thaïlande (Bank of Thailand ou BoT) a abaissé son taux d'intérêt de base à un niveau record de 1% dans le but de soutenir l'économie qui est frappée par la nouvelle épidémie de coronavirus (nCoV) et le retard de plusieurs mois de la réalisation du budget pour l'exercice financier 2020.

En 2019, la BoT a abaissé deux fois le taux d'intérêt de base, en août puis en novembre dans le but de soutenir l'économie, dont la croissance en 2019 est estimée à 2,5%, la plus faible de ces cinq dernières années.

L'épidémie de nCoV et la lenteur de réalisation du budget pour l'exercice financier 2020 de 3.200 milliards de bahts ont porté de nouveaux coups à une économie déjà en déclin.

Un haut responsable de cette banque a récemment déclaré que ces deux facteurs auraient un impact significatif sur l'économie thaïlandaise, en particulier au premier trimestre 2020.

Vers la mi-décembre de l’an dernier, la BoT a abaissé les prévisions de croissance économique de la Thaïlande pour 2020 à 2,8% contre 3,3%. -VNA