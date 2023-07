Hanoï, 2 juillet (VNA) - La Banque d'État du Vietnam (BEV) a envoyé un document aux organisations de crédit et aux succursales des banques étrangères et de la BEV dans les villes et provinces au niveau central concernant la réduction des taux d'intérêt.

La Banque centrale demande aux organisations de crédit de baisser les taux d'intérêt. Photo d'illustration.

Le document indiquait clairement que conformément aux directives du gouvernement et du Premier ministre, et sur la base des mouvements récents du marché et des taux d'intérêt, la BEV demandait à tous les organisations de crédit et succursales de banques étrangères de suivre strictement sa réglementation sur les taux de dépôt. Ils doivent afficher publiquement les taux de dépôt dans les lieux de dépôt désignés, comme prescrit par la BEV, et poursuivre les mesures visant à réduire les taux de dépôt, créant ainsi les conditions d'une baisse des taux de prêt pour les clients.Ils ont été exhortés à poursuivre leurs efforts de réduction des coûts pour s'efforcer d'obtenir de nouvelles réductions des taux de prêt, ce qui vise à aider les entreprises à rétablir la production et le commerce et à stimuler la croissance économique, comme l'ont demandé l'Assemblée nationale et le gouvernement.Ils ont également été chargés de sensibiliser le public aux efforts sur les médias de masse afin que les clients soient bien informés et aient accès à la politique d'accompagnement.Les succursales de la BEV dans les provinces et les villes doivent surveiller de près les mouvements des taux d'intérêt dans leurs zones respectives. Ce faisant, ils pourraient proposer des solutions appropriées pour faire respecter la politique de la BEV. - VNA