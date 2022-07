Hanoi (VNA) – Au cours de sept premiers mois de l’année, la valeur totale d'import-export du Vietnam a atteint 431,94 milliards de dollars, en hausse de 14,8% en rythme annuel.

Photo : VNA

Sur cette période de temps, les exportations nationales se sont chiffrées à 216,35 milliards de dollars, soit une hausse de 16,1% sur un an, et les importations, à 215,59 milliards, +13,6%. La balance commerciale du pays est ainsi excédentaire de 764 millions de dollars.

30 produits ont enregistré une valeur d’export de plus d’un milliard de dollars chacun, représentant 91,9% des exportations nationales.

Rien qu’en juillet, le commerce extérieur du Vietnam a atteint 60,63 milliards de dollars dont 30,32 milliards de dollars d'exportations et 30,3 milliards de dollars d'importations.

Quant aux marchés, les Etats-Unis ont été premier importateur de produits vietnamiens avec 67,1 milliards de dollars alors que la Chine était le premier exportateur avec 72,6 milliards.

Entre janvier et juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays a augmenté de 2,54% en glissement annuel et l’inflation de base, de 1,44%, a annoncé jeudi l’Office général des statistiques.

En juillet, l’IPC a connu une hausse de 0,4% sur un mois, de 3,59% par rapport à décembre, et de 3,14% sur un an. L’inflation de base a progressé de 0,58% par rapport au juin et de 2,63% en variation annuelle.

Afin de répondre aux défis liés à la pression inflationniste, ces derniers temps, le gouvernement a ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre de manière synchrone des mesures de stabilisation des prix et de limiter des impacts négatifs sur le développement socio-économique, a fait savoir un responsable de l’Office général des statistiques. -VNA