Hanoï (VNA) - Le commerce extérieur du Vietnam en janvier 2023 est estimé à 46,56 milliards de dollars, soit une chute de 25% en un an, avec une balance commerciale excédentaire de 3,6 milliards, selon l'Office général des statistiques.

Photo d'illustration: Vneconomy

Les exportations en janvier ont atteint 25,08 milliards de dollars, en baisse de 21,3%. Sept produits ont réalisé un chiffre d'affaires à l'export dépassant le milliard de dollars, représentant 66,6% du total.



Les produits pétroliers et minéraux sont estimés à 258 millions de dollars; les produits manufacturiers, à 22,32 milliards; les produits agricoles et forestiers, à 1,9 milliard; les produits aquatiques, à 600 millions.



Côté importations, le chiffre d'affaires en janvier s’est établi à 21,48 milliards de dollars, en baisse de 28,9%. Les biens d'équipement ont atteint 19,97 milliards de dollars, les biens de consommation, 1,51 milliard.



Les États-Unis ont été le premier marché à l'export avec un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars.



Exportant pour 8,1 milliards de dollars des produits vietnamiens, la Chine devient le plus grand marché d'importation.



En janvier, le Vietnam a affiché un excédent commercial avec l'UE et le Japon, de 1,8 milliard et 100 millions de dollars respectivement. Le déficit commercial avec la Chine, la Corée du Sud et l'ASEAN, était de 3,4 milliards, 2,5 milliards et 1,3 milliard de dollars.



L'Office général des statistiques a déclaré que dans le contexte où l'économie pourrait faire face à l'inflation et à la récession économique dans la plupart des pays, la baisse de la demande mondiale de la consommation affectera négativement les activités d'import-export du Vietnam.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également déclaré que la croissance des exportations dépendait de nombreux facteurs tels que la situation du conflit en Ukraine, le contrôle de l'inflation des pays importateurs…



Cependant, la mise en œuvre de la feuille de route de réduction tarifaire dans le cadre des accords de libre-échange et la promotion du programme de redressement et de développement socio-économique devraient stimuler la production et l'exportation. Attirer activement les investissements nationaux et étrangers facilitera également les exportations en 2023. -CPV/VNA