La baie d’Ha Long vue d'en haut. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - La baie d’Ha Long du Vietnam a été élue parmi les dix plus belles destinations touristiques au monde de 2022, par le site touristique canadien The Travel.



Située dans la province de Quang Ninh (Nord), la baie d’Ha Long compte 1.600 îlots et îles. Des îlots non habités conservent leur beauté primitive. Le paysage paradisiaque couvert de brume séduit chaque année un grand nombre de visiteurs. Il est préférable de découvrir cette merveille naturelle en bateau ou en kayak.-VOV/VNA