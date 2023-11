Ancienne comme la ville chinoise de Lijiang, romantique comme Venise (Italie) et paisible comme le village de Giethoorn (Pays-Bas)... telles sont les impressions données par des touristes en visitant la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam. Reconnue patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1999, elle a été élue plusieurs fois ville la plus séduisante et romantique et le lieu à photographier le plus impressionnant du monde.