Six représentants du Vietnam figurent dans le classement des meilleures universités du monde du Times Higher Education (THE) 2024. Il s'agit de l'Université Duy Tân, de l'Université Tôn Duc Thang, de l'Université nationale de Hanoï, de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï et de l'Université de Huê.