La province côtière de Kep du Cambodge . Photo: Viet Vision Travel

Phnom Penh (VNA) – La Banque asiatique de développement (BAD) a soutenu l’administration de la province côtière de Kep du Cambodge pour étudier un plan de construction de deux ports standards au services des secteurs de la pêche et du tourisme, a rapporté le 3 mai le quotidien cambodgien Khmer Times.



Les responsables provinciaux et l'équipe de travail de la BAD travaillent sur les projets d'établissement des emplacements des ports, a déclaré Vao Sokha, vice-gouverneur de la province de Kep.



Ce travail fait partie d'un projet de pêche côtière et marine durable de la BAD, doté d'un budget de 100 millions de dollars pour financer des projets dans quatre provinces côtières du Cambodge, a-t-il fait savoir.



Le projet de deux ports représentera un investissement total de 50 millions de dollars financés par la BAD (10 millions de dollars), le Fonds d'infrastructure de l'ASEAN (10 millions de dollars) et l'Agence française de développement (30 millions de dollars).



Selon la BAD, le projet aidera le secteur de la pêche à soutenir des mesures adaptées à chaque écosystème côtier et marin, à améliorer les infrastructures post-capture résilientes au climat et à augmenter les investissements dans des chaînes de valeur sûres et durables ainsi que la gestion de la pêche.



La province de Kep construit également un port touristique de 1,6 million de dollars sur l'île de Koh Tonsay, à environ 4,5 kilomètres du continent, dans le cadre de la phase II du projet de la BAD d'infrastructures touristiques de la sous-région du Grand Mékong pour une croissance inclusive. -VNA