Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Lors d'une séance de travail avec les autorités municipales le 29 mars, la BAD s'est engagée à octroyer un prêt à un projet d'infrastructures de transport en adaptation au changement climatique pour la période 2023-2030 dans la ville de Can Tho , dans le delta du Mékong.Ce projet nécessite un investissement total estimé à environ 4.900 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 199,6 millions de dollars, dont 130,3 millions de dollars de prêt de la BAD et le solde du fonds de contrepartie provincial.Nguyen Van Hong, vice-président du Comité populaire municipal, a suggéré que la BAD accorde la priorité au lancement d'un programme d'assistance technique d'une valeur de 200.000 de dollars pour le plan de croissance verte et d'adaptation au changement climatique de Can Tho. Les projets de transport pourraient se classer au 2e rang en termes de priorité, a-t-il proposé.Keiju Mitsuhashi, vice-directeur national de la BAD , et les spécialistes de la délégation de la BAD à Can Tho ont également discuté avec les autorités locales des solutions concernant les ressources financières pour entreprendre le projet de modernisation de l’usine de traitement des eaux usées Cai Sau 1 dans un avenir proche.-VNA