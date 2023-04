Jakarta, 6 avril (VNA) - Selon la dernière évaluation de la Banque asiatique de développement (BAD), l'économie indonésienne devrait croître de 4,8 % en 2023 et de 5,0 % en 2024.

La BAD abaisse les prévisions de croissance de l'Indonésie pour 2023 et 2024. Photo : VNA

Le directeur national de la BAD pour l'Indonésie, Jiro Tominaga, a déclaré que l'essor des exportations de produits de base avait porté la croissance à 5,3 % en 2022, compensant une demande intérieure modeste.Des pays comme l'Indonésie, qui dépendent fortement des exportations de matières premières, ont bénéficié de prix élevés en 2022, la réouverture des économies après la pandémie de COVID-19 et la hausse de la demande de métaux, de combustibles fossiles et d'autres matières premières.Pendant ce temps, les tensions en Russie et en Ukraine et d'autres développements géopolitiques ont perturbé l'approvisionnement de certains biens et ont également contribué à une hausse des prix.Le directeur a reconnu que les vents contraires mondiaux en 2023 devraient réduire la croissance des exportations, même si le compte courant devrait rester proche de l'équilibre. Mais comme la consommation privée représente une part importante de l'économie indonésienne, alors que les dépenses de consommation se normalisent davantage et profitent de la baisse de l'inflation, cela devrait mettre un frein à la croissance. L'investissement, cependant, devrait rester modeste car les entreprises sont attentistes.La croissance du PIB de l'Indonésie a été bien maintenue l'année dernière, contrairement au ralentissement significatif de nombreuses économies développées et de certaines économies émergentes, le pays d'Asie du Sud-Est n'a pas été affecté par l'inflation mondiale qui continue d'augmenter.Outre le court terme, le rapport de la BAD a également mis en évidence les préoccupations à moyen et long terme concernant la perte de revenus des travailleurs et la scolarisation en personne des enfants pendant la pandémie, qui pourraient faire baisser les taux de croissance potentiels. - VNA.