Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a participé mercredi à Hanoï à l'ouverture de la 9e Conférence régionale Asie-Pacifique sur le développement de la petite enfance (ECD).

Organisé pour la première fois au Vietnam, l'événement réunit plus de 500 délégués venus de 35 pays et territoires et 44 organisations régionales et internationales.

Placée sous le thème "Renforcement de la collaboration interdisciplinaire pour promouvoir un environnement sain et durable pour la petite enfance", cette conférence s'oriente vers quatre objectifs fondamentaux. En outre, les délégués partagent des connaissances et expériences sur les modèles et programmes afin d'atténuer les impacts de l'environnement toxique sur les enfants.

Prenant la parole à cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a affirmé que la loi et les politiques de nombreux pays dont le Vietnam, accordent un grand intérêt et les meilleures choses aux enfants. Il a souligné l'importance de la collaboration entre l'État, les organisations, la communauté d'entreprises, la famille, etc dans la garantie des droits des enfants. La famille doit acquérir des compétences nécessaires pour apporter à leurs enfants une meilleure opportunité de développement.

Selon le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, les délégués discuteront de la responsabilité de chaque pays dans la promulgation du cadre juridique, de la stratégie, de la politique et de la coopération multilatérale en matière de développement de la petite enfance.

L'événement durera jusqu'au 6 décembre. -VNA