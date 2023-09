Lors de la cérémonie d'ouverture de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Hanoï. Photo : VNA



La Conférence est une occasion pour les jeunes législateurs de se rencontrer et de partager leurs expériences afin de promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable, selon les délégués à l'événement. Hanoï (VNA) - La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires placée sur le thème "Le rôle des jeunes dans la promotion de la réalisation des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et aux innovations'' organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam s'est ouverte à Hanoï le 15 septembre.

Révérien Nahayo du Burundi a hautement apprécié le professionnalisme du Vietnam dans l'organisation de cet événement international, de manière très scientifique et efficace.

Apprendre des expériences pour aider le Burundi à se développer plus fort est l’objectif de la délégation lors de sa participation à cet événement important, a-t-il déclaré.

Venue du Timor-Leste, la déléguée Christina Yuri Costa, a a montré sa volonté de tirer les leçons des autres délégués et de partager les expériences de son pays avec des amis internationaux.

De nombreux délégués à l'ouvertue de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo : VNA

De nombreux délégués de pays du monde entier ont exprimé leur espoir que la conférence adoptera des Résolutions et des documents importants pour atteindre les objectifs fixés dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la société et de la santé, et proposera des solutions pour promouvoir la croissance régionale. L'un des sujets concernés par de nombreux délégués est la discussion et la promulgation d'un plan de réforme législative pour mettre en œuvre l'agenda ''Femmes, Paix et Sécurité''.



De nombreux délégués espèrent que les séances de débat déboucheront sur de nombreuses initiatives permettant de mieux définir le rôle des parlementaires et des jeunes parlementaires dans la promotion du respect de la diversité culturelle dans le contexte de la transformation numérique et de la mondialisation.



Selon Nguyen Tuong Lam, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la conférence est une opportunité pour les jeunes à partager des expériences des jeunes parlementaires du monde entier pour promouvoir l'action des jeunes dans la mise en œuvre des ODD via la transformation numérique et l’innovation. –VNA