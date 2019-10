Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 8e session de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature a débuté ce lundi 21 octobre à Hanoï.

Dans la matinée, l’AN a tenu une séance préparatoire sous l’égide de sa présidente, Nguyen Thi Kim Ngan.

Les députés ont discuté et adopté l’ordre du jour de la 8e session.



La cérémonie d’ouverture de la 8e session de l’AN de la 14e législature a été honorée de la présence du secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong et d’autres dirigeants des ministères, secteurs, organes vietnamiens et aussi de représentants d’organes étrangers. La vice-présidente permanente de l’AN, Tong Thi Phong, a dirigé la séance d'ouverture.

Après le discours d'ouverture de Nguyen Thi Kim Ngan, les députés ont écouté le rapport du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2019 et le plan prévu pour 2020 et d’autres rapports sur la collecte d’opinions et de recommandations des électeurs et du peuple à la 8e session, le règlement des pétitions d'électeurs à la 7e session…



Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a poursuivi la séance plénière sous la direction du vice-président de l’AN Phung Quoc Hien. Les députés ont continué d’écouter les rapports portant sur l'exécution du budget de l'Etat en 2019, les prévisions budgétaires de l'État pour 2020, sur l'utilisation du fonds d'examen et de traitement médical couverts par l'assurance maladie, sur l’exploitation des ressources en eau, sur le développement socio-économique dans les zones peuplées d’ethnies minoritaires, les zones montagneuses et les zones en difficulté…



Mardi matin, l’AN continuera de travailler en séance plénière et dans l’après-midi, en groupe. -VNA