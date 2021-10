Signature du protocole d'accord sur la 8e phase de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 8e phase de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon qui vient d'être officiellement lancée, se concentre sur 11 groupes de questions visant à améliorer l'environnement d’investissement et des affaires au Vietnam, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Plus précisément, 11 groupes de questions comprennent : la publication et l'application de la jurisprudence/de l'exécution des jugements civils/du régime de concurrence ; le loi sur l'investissement et le loi sur les entreprises ; l’amélioration de l'environnement de travail ; la promotion des investissements dans les infrastructures sous forme de partenariat public-privé (PPP) ; la réforme des entreprises publiques et du marché boursier ; la mise en œuvre des mesures spécifiques pour créer la meilleure structure de la production d'électricité au Vietnam ; les efforts visant à améliorer les règles concernés à la construction de gazoducs ; les questions foncières ; les industries auxiliaires; l’amélioration des activités du Centre National d'Innovation (NIC) et les activités d'innovation dans les localités et les entreprises ; le développement des ressources humaines hautement qualifiées.

L'Initiative conjointe Vietnam - Japon est un cadre de dialogue politique pratique et efficace, a déclaré l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, ajoutant que la coopération bilatérale à travers les sept dernières phases avait contribué de manière significative à l’édification de politiques et à l'amélioration de l'environnement d’investissement et des affaires du Vietnam.

Lancé en avril 2003, l'Initiative conjointe Vietnam - Japon est une coopération spéciale entre les deux gouvernements via la création d'un forum de dialogue politique entre les investisseurs japonais et les ministères et agences vietnamiens concernés. Après 18 ans de mise en œuvre, l'Initiative a contribué à créer un environnement commercial et d'investissement ouvert et transparent au Vietnam. -VNA